В Угорщині зі списаних МіГ-29 зникли важливі деталі. Офіційно Будапешт не надає збройної підтримки Києву

В Угорщині обговорюють зникнення важливих деталей та обладнання з восьми списаних літаків МіГ-29, розташованих на військовому аеродромі в Кечкеметі. Як повідомляє 4 вересня угорська служба Радіо Свобода, предметом обговорення є також те, чи могли ці деталі та обладнання потрапити в Україну – попри те, що офіційно Будапешт не надає збройної підтримки Києву.

Невстановлені особи забрали важливі деталі з кількох літаків МіГ-29 ще в липні. Після інциденту поліція розпочала розслідування, а міністр оборони Крістоф Шалай-Бобровницький також оголосив, що у справі буде проведено внутрішнє розслідування для встановлення винних.

Міністерство оборони підозрює, що люди, які знімали обладнання, не проникли на авіабазу ззовні, і це була робота інсайдерів. Схоже, військове відомство шукає джерело витоку інформації про інцидент ще інтенсивніше, ніж викрадачів, ідеться в публікації Радіо Свобода.

Росія не використовує МіГ-29 у війні проти України, натомість на озброєнні ЗСУ ці літаки перебувають. «Звичайно, це теж лише теорія, але як ми вже писали, крім різко антиукраїнської політичної риторики, угорська влада тихо надає серйозну підтримку Україні, наприклад, дизельним паливом, що продається нижче від ринкової ціни», – пише угорська служба.

Наприкінці серпня між Угорщиною та Україною на офіційному рівні відносини знову загострилися: міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив про заборону в’їзду до Угорщини командиру підрозділу, відповідального за удари по російському нафтопроводу «Дружба» (ним нафта постачається до Угорщини).

До МЗС України після цього викликали угорського посла, якому вручили ноту протесту «у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в’їзд до країни його предків». Ідеться про Роберта Бровді (позивний «Мадяр»), який у ЗСУ очолює Сили безпілотних систем.







