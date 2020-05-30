У ДСНС попереджають про сильні дощі й можливі підтоплення

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильні дощі 30 і 31 травня в Україні й можливі підтоплення, пов’язані з цим.

«За даними УкрГідрометцентру, 30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня у західних областях – значні дощі. Вдень 30 травня у північних та західних районах Київської області значні дощі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ДСНС додали, що, за даними УкрГідрометцентру, 30 травня – 1 червня, у зв’язку з очiкуваними значними дощами, на рiчках басейну Прип’ятi очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 – 0,5 метра над рiвнями на 08 годину 29 травня, «без негативних наслідків».

Протягом 31 травня – 1 червня, у зв’язку зі значними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується підвищення рівнів води на 0,5 – 1,5 метра, на окремих дiлянках до двох метрів (над рiвнями на 8 годину 29 травня), мiсцями – початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь.

В Україні триває сезон дощів, який настав після майже піврічної засухи.

За прогнозом синоптиків, літнього тепла можна очікувати вже на початку червня.