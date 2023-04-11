В Україні завершили розслідування проти суддів Конституційного суду Росії – ОГП

Розслідування щодо 10 суддів Конституційного суду Росії, які схвалили незаконну анексію Росією українських територій, завершене, повідомляє Офіс генерального прокурора 11 квітня.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 10 суддів конституційного суду РФ», – йдеться в повідомленні.

Російських суддів звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

«Розслідуванням встановлено, що ці судді 2 жовтня 2022 року прийняли постанови про визнання конституційними так званих «договорів» між РФ та «представниками влади» тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей та про прийняття цих територій до складу РФ», – додає Офіс генпрокурора.

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Такі дії українські правоохоронці розцінюють як «пособництво вищому військово-політичному керівництву РФ у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України».

У жовтні 2022 року Конституційний суд Росії заявив, що підписані російським президентом Володимиром Путіним договори про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей «відповідають конституції» Росії.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.