МЗС: жодної заборгованості України перед СНД не існує

Жодної заборгованості України перед Співдружністю Незалежних Держав не існує, повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у коментарі виданню «Укрінформ».

«Кремль не полишає спроб у будь-який спосіб повернути Україну під свій контроль, у тому числі через СНД. Україна ніколи не була членом цієї Співдружності, оскільки не підписала Статут СНД. Ми були державою-засновником та учасником Співдружності, і свого часу це мало сенс, але вже шостий рік поспіль Україна не підписує жодного документа, який приймається органами СНД», – сказав Боднар.

За його словами, з 2014 року Україна припинила сплату внесків до бюджету СНД і з того часу не підписувала щорічних рішень про єдиний бюджет органів Співдружності, тобто не брала на себе зобов’язань зі сплати цих внесків.

7 серпня видання «Известия» із посиланням на Міністерство закордонних справ Росії написало, що Київ заборгував Співдружності Незалежних Держав понад 300 мільйонів рублів (близько 116 мільйонів гривень).

19 травня 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про остаточне припинення участі країни у роботі статутних органів Співдружності незалежних держав (СНД).

Україна не була членом СНД, але мала статус держави-засновниці й держави-учасниці Співдружності.

За даними МЗС України, з квітня 2014 року після початку російської агресії співпраця України у рамках СНД «зведена до мінімуму».