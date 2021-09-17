В Україні вакцинували ще понад 122 тисячі людей – МОЗ

В Україні від COVID-19 за добу 16 вересня вакцинували ще 122 906 людей. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані – 50 705 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні одну дозу вакцини отримали понад шість мільйонів людей, повністю вакциновані понад п’ять мільйонів людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19, до якої може призвести штам «дельта».