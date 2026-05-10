Українське командування повідомило про 144 боєзіткнення на фронті протягом дня

Попри оголошене припинення вогню, на фронті тривали бойові зіткнення протягом дня 10 травня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері в неділю. Від початку доби українське командування зафіксувало 144 сутички.

За даними штабу, російська армія залучила 5 002 дрони-камікадзе та вдалася до 1 541 обстрілу населених пунктів і українських позицій.

Зокрема, один із дев’яти боїв триває на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському напрямку російські війська 10 разів штурмував позиції ЗСУ.

Бойові дії фіксувалися на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках.





«На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Покровськ, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в бік населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка», – йдеться в зведенні.

Одна російська атака мала місце на Олександрівському напрямку, ще одна – на Оріхівському. На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили 14 російських атак у районах Рибного, Чарівного, Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки та Гуляйпільського.

Міністерство оборони РФ удень 8 травня заявило про 1 630 порушень режиму припинення вогню з боку українських військ, хоча президент США Дональд Трамп повідомляв про домовленість щодо режиму тиші на період 9, 10 і 11 травня. Російське відомство також заявляло про порушення припиненню вогню з боку ЗСУ вдень 10 травня. Незалежно перевірити ці твердження неможливо.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

ISW оцінив у звіті від 9 травня, що російські війська наразі досягли мінімального прогресу у своєму весняно-літньому наступі 2026 року проти фортечного поясу України. Українські війська, навпаки, досягли найбільших успіхів на полі бою взимку та навесні 2026 року з моменту вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року, зокрема, повернувши собі більше території, ніж російські війська отримали у квітні 2026 року.