Україна отримає від Чехії супутник спостереження

Чехія побудує та передасть Україні супутник спостереження за поверхнею Землі. Він зможе фіксувати об’єкти на поверхні планети, незалежно від погодних умов, повідомило 21 жовтня чеське міністерство транспорту.

Апарат збиратиме дані за допомогою технології сканування радіолокації, що дозволяє вести спостереження вночі і в погану погоду. Його можна буде використовувати в розвідувальних та цивільних цілях.

Як ідеться в повідомленні міністерства, новий супутник буде розроблений усередині країни, а його передача відбувається в рамках урядової програми Чехії з відновлення України. Із повідомлення випливає, що Україна отримає більше таких апаратів. Хто виводитиме їх на орбіту, не уточнюється.

У Празі розташована штаб-квартира агентства ЄС із космічної програми. Організація забезпечує роботу супутників ЄС, зокрема розроблених дослідницьким Європейським космічним агентством.