«Укренерго» повідомило про наслідки нічної російської атаки для енергосистеми

Російська армія протягом ночі завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергосистеми в кількох областях, повідомляє компанія «Укренерго» 7 березня.

«Внаслідок завданих пошкоджень – на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в зведенні.

Через цю та попередні російські атаки в кількох регіонах тривають вимушені графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів, додає компанія.

«Укренерго» просило перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 11 до 15 години, коли найефективніше працюють сонячні електростанції.

Водночас у регіонах, де тривають обмеження, активне енергоспоживання «доцільно перенести на період найменшого навантаження на енергосистему – після 22:00».

За даними Повітряних сил, російська армія випустила по Україні 480 дронів і 29 ракет, протиповітряна оборона збила 453 безпілотники та 19 ракет. Основними напрямками удару були Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 1 березня, що «ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни». Глава держави подякував військовим, енергетикам та іншим службам за їхню роль у проходженні найхолоднішого періоду, але попередив, що «росіяни не збираються зупинятися з ударами».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

За даними ООН, станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.

Розрив між потужностями генерації та потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.







