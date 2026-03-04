Сонячна погода дозволила знизити енергоспоживання із мережі – «Укренерго»

Російська армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, повідомляє оператор «Укренерго» 4 березня.

«Внаслідок завданих пошкоджень – на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в зведенні.

Зокрема, в Харківській області діють аварійні відключення, там не діють раніше опубліковані графіки погодинних знеструмлень.

За спостереженнями «Укренерго», споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження – на ранок 4 березня його рівень був на 8,2% нижчим, ніж напередодні. Причина – сонячна погода в більшості регіонів України, яка забезпечує високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і відтак зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі.

«У регіонах, де наразі вимушено застосовуються погодинні та аварійні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічний час – після 22:00», – додає оператор.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 1 березня, що «ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни». Глава держави подякував військовим, енергетикам та іншим службам за їхню роль у проходженні найхолоднішого періоду, але попередив, що «росіяни не збираються зупинятися з ударами».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



