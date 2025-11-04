«Укренерго» на завтра збільшує обсяги обмеження споживання електроенергії

Оператор енергосистеми «Укренерго» анонсує на завтра, 5 листопада, обмеження споживання електроенергії в окремих регіонах через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

За повідомленням, завтра для населення діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг – з 07:00 до 21:00. Це збільшенні обсяги порівняно з сьогоднішнім днем.

Також «Укренерго» з 07:00 до 22:00 для промислових споживачів застосовуватиме графіки обмеження потужності.

Оператор енергосистеми попереджає, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- та водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.