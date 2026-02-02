Доступність посилання

Шмигаль: Світовий банк планує надати «Укренерго» 40 млн доларів на відновлення енергосистеми

Перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Світовий банк планує надати компанії «Укренерго» 40 млн доларів на відновлення енергосистеми. Про це він повідомив після розмови з керівною директоркою СБ з питань операційної діяльності Анною Б’єрде.

«Домовилися про подальшу допомогу: Світовий банк планує спрямувати до $40 млн для «Укренерго» на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми. Разом працюємо над її посиленням», – написав Шмигаль у мережі Х.

Анна Б’єрде після цієї розмови зазначила, що «дуже раді зробити свій внесок для України у вирішенні надзвичайної енергетичної ситуації».

Світовий банк оголосив, що виділяє 40 мільйонів доларів у вигляді грантового фінансування URTF для підтримки чотирьох STATCOM (силовий електронний пристрій) – критично важливого обладнання для зміцнення стабільності мережі та збільшення імпорту електроенергії з Європи.

Опівдні 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про знеструмлення повідомляли в низці областей, а також у Києві. Зокрема, через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро, також було відсутнє водопостачання.

Ввечері 31 січня у Міненерго заявили, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України.

31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі – немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».

В Україні знову значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.

