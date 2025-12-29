Умєров: команди України та США «відчутно просунулися» у переговорах, у січні будуть зустрічі на рівні лідерів

Команди України та США «відчутно просунулися» у переговорах щодо миру, повідомив представник України на переговорах, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.

За його словами, у Вашингтоні, серед іншого, домовилися про зустрічі на рівні лідерів в січні.



«Команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу, зокрема зустрічей на рівні лідерів у Вашингтоні в січні», – написав він у телеграмі.



Умєров додав, що гарантії безпеки залишаються «ключовою умовою для досягнення стійкого результату».

Раніше під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський повідомив, що гарантії безпеки від Сполучених Штатів не будуть безстроковими, «у документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпеки». Але Зеленський сказав, що порушив це питання під час розмови з Трампом.

«Я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. Тоді це буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати», – сказав Зеленський.

У Флориді (США) 28 грудня відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години.

Перед зустріччю Трамп заявив, що «ми вже на фінальному етапі» переговорів, але у нього немає дедлайнів. Зеленський у свою чергу сказав, що переговорні команди США та України робили «все, що від них залежало». Він висловив сподівання, що всі підготовлені документи «приведуть нас до реальних результатів».

Раніше минулого тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували. Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляла агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.



