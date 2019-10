ЮНЕСКО на рік продовжила моніторинг ситуації в Криму

<p>ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в анексованому Криму і у 2020 році. Таке рішення ухвалили в середу, 16 жовтня на сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО. Про це повідомив постпред України при ЮНЕСКО Олег Шамшур.</p> <p>«Знову ухвалено рішення Виконради ЮНЕСКО щодо моніторингу ситуації в окупованому Криму. Протягом 2019 року моніторингова група Організації вже здійснила два візити в Україну (у сферах інформації і свободи ЗМІ). У 2020 р. цю роботу буде продовжено. alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /><span>Twitter Embed Tweet or Video</span></div> <p> </p> <p>Наприкінці вересня ЮНЕСКО оприлюднила нову доповідь генерального директора організації щодо ситуації в анексованому Росією Криму в сферах освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ. Як повідомило МЗС України, у документі констатується подальше погіршення ситуації на півострові у всіх сферах компетенції ЮНЕСКО.</p> <p>Після анексії Криму Росія <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-baku-komitet-unesko-visnyk-rosii-z-hersonesom/30039493.html" target="_blank">взяла під свою юрисдикцію</a> всі об’єкти культурного й історичного значення, розташовані на півострові.</p> <p>Київ наполягає на приналежності пам’яток українського народу і просить взяти їх під захист ЮНЕСКО.</p> <p>До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-khersones-arkheolohy-starodavniy-khram/30115602.html" target="_blank">«Херсонес Таврійський»</a> в анексованому Криму. Також кандидатами на внесення в список є <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-monitorynhova-misia-hanskyi-palats-nyshshcuk/29903462.html" target="_blank">Ханський палац</a> у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-vizantiyski-fresky/30115962.html" target="_blank">Ескі-Кермен </a>і Чуфут-Кале.</p>