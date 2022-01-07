Бойовики один раз порушували режим тиші протягом дня – штаб

Російські гібридні війська один раз обстрілювали позиції Збройних сил України протягом дня 7 січня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, обстріл із гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксували поблизу Катеринівки. Ніхто з українських військових не постраждав.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – йдеться в зведенні.

Незаконні збройні угруповання не робили заяв щодо бойових дій 7 січня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.