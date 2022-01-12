Протягом доби на Донбасі в штабі ООС зафіксували один обстріл бойовиків

Російські гібридні війська один раз порушили режим припинення вогню 12 січня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає», – йдеться в повідомленні.

Українські військові, за зведенням, відкривали вогонь у відповідь, не порушуючи Мінські домовленості, та змусили бойовиків припинити обстріл.

Незаконне угруповання «ЛНР» зинувачує Збройні сили України в обстрілі окупованих територій 12 січня, об’єктивних доказів цьому немає. Аналогічне угруповання «ДНР» не робило заяв про перебіг бойових дій у середу.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.