Вісім військових ЗСУ отримали поранення протягом доби – штаб

З початку доби 11 квітня бойовики здійснили 11 обстрілів позицій Збройних сил України, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил. В тому числі йдеться про застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.

«У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог 10 разів обстріляв наші опорні пункти: з мінометів калібру 120 міліметрів – біля населеного пункту Новоселівка; з мінометів калібру 82 міліметрів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Павлопіль; з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Лебединське», – йдеться в заяві.

Також штаб повідомляє про обстріли біля селищ Новотроїцьке, Водяне, Катеринівки і в передмісті Авдіївки.

Як додають у прес-службі штабу, вісім українських військових отримали поранення.

В незаконному збройному угрупованні «ДНР» вдень 11 квітня заявили про поранення одного з бойовиків внаслідок нібито обстрілу з боку ЗСУ.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» стверджують, що ЗСУ нібито застосували понад 80 боєприпасів при обстрілі окупованих територій.

Раніше у штабі ООС повідомляли, що минулої доби було двоє поранених військових ЗСУ та 9 обстрілів з боку бойовиків. В сепаратистському угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових в 5 обстрілах за минулу добу, в угрупованні «ДНР» – в 11-ти.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир'я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.