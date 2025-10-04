ОГП: суд арештував водія Mercedes-Benz, підозрюваного у побитті велосипедиста на Подолі

У суботу, 4 жовтня, суд арештував на 30 днів водія, підозрюваного у побитті велосипедиста у Києві, йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

«Сьогодні, 4 жовтня 2025 року, за клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, 44-річному мешканцю Київської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Термін дії запобіжного заходу – 31 жовтня 2025 року», – йдеться в публікації.

У прокуратурі кажуть, що 3 жовтня затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст. 135 КК України, а саме у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні є керівник Подільської окружної прокуратури міста Києва Дмитро Кутовий, повідомляє Офіс генпрокурора.

В Офісі генпрокурора нагадували, що раніше водієві вже було інкриміновано вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Стверджується, що прокурор у суді клопотав про його арешт, натомість суд обрав нічний домашній арешт. Цей запобіжний захід оскаржили в апеляційному порядку.

У Подільському районі Києва між 44-річним водієм Mercedes - Benz G-500 та 40-річним велосипедистом виник конфлікт через паркування транспортного засобу на велосмузі. Роздратований зауваженням водій завдав велосипедисту кілька ударів по обличчю. Потерпілий втратив свідомість і впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув непритомного чоловіка до узбіччя та поїхав з місця конфлікту.

Його дії кваліфікували як умисне завдання велосипедисту тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років позбавлення волі.

Про цей випадок днями писали багато користувачів соцмереж. Зокрема, Асоціація велосипедистів Києва U-Cycle заявила, що побиття велосипедиста після зауваження водію запаркованого на велосмузі авто показує «повну незахищеність велосипедистів як учасників дорожнього руху, навіть коли на дорозі є велосипедна інфраструктура».