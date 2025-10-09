Верховна Рада погодила направлення кораблів ЗСУ до інших країн

Верховна Рада дозволила відправляти підрозділи Збройних сил України до інших держав – відповідний законопроєкт парламент ухвалив у цілому 9 жовтня.

За законопроєкт №14059 проголосували 282 народних депутати.

Документ передбачає схвалення указу президента від 19 вересня 2025 року «Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав».

Згідно з пояснювальною запискою, в зв’язку з повномасштабною агресією Росії виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців на території держав-партнерів України, що «сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України».

Указ президента передбачає відправлення низки українських військових кораблів до Туреччини та Великої Британії «до припинення або скасування воєнного стану». Зокрема, до Турецької республіки планується відправити корвет «Гетьман Іван Мазепа» із екіпажем од 106 військовослужбовців.











