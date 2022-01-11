Учасники вертепу у Львові колядують на підтримку політичного в’язня Кремля Владислава Єсипенка

Учасники вертепу театру Українського католицького університету «На Cимонових стовпах» колядою збирають гроші для підтримки політичних в’язнів Кремля, які перебувають у тюрмах в окупованому Криму і Росії, зокрема Владислава Єсипенка, позаштатного кореспондента Радіо Свобода.

«Владислав Єсипенко за надуманим вироком перебуває в ув’язненні, переживає тортури у Криму. Наш вертеп цьогоріч присвятили 50-річчю від часу початку масових арештів у Києві та Львові відомих українців – Ірини Калинець, Василя Стуса, Стефанії Шабатури. У 1972 році вони колядували, щоб зібрати гроші на підтримку родин репресованих. Наша коляда символічна, навряд чи нам вдасться зібрати багато коштів, але ми ще раз можемо наголосити, що у нас іде війна, є люди, які переживають тортури в тюрмах, є люди, які зараз потерпають і жертвують своє життя і здоров’я, щоб ми могли колядувати і святкувати», ‒ каже режисер Євген Худзик.

Учасники театру відтворили Сокиринський або Галаганівський вертеп. Це найдавніший зі збережених вертепів в Україні. Дерев’яну шопку змайстрував митець Богдан Поліщук. Вона трьохярусна і символізує небо, землю, пекло. Ляльками рухають актори театру. Головні фігури Йосиф і Діва Марія, немовля Ісус, ангели, пастушки, чорт, три царі, Ірод.

У 1770 році київські бурсаки прийшли з дерев’яною шопкою з ляльками до заможної родини Галаганів, яка жила у Сокиринцях. Господар гарно подякував акторам і ті залишили йому вертеп. Відтоді сім’я вдома показувала це різдвяне дійство. Тому і назва інша Галаганівський вертеп.

Двоярусна шопка зберігається в експозиції Музею театрального, музичного та кіномистецтва України.

У час різдвяних свят актори театру з вертепом завітали до відомих львів’ян. Сьогодні колядували і збирали кошти у Національному музеї імені Андрея Шептицького. 12 січня в УКУ відбудеться дійство «Операція «розБЛОКування», присвячене 50-літтю від часу арешту української інтелігенції після вертепу 1972 року. стовпах» Євгена Худзика проведе коляду під назвою «Операція «розБЛОКування».

Зібрані під час коляди кошти театр передасть родині Владислва Єсипенка.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Експертиза не знайшла відбитків його пальців на «вилученій» у нього гранаті.

21 грудня 2021 року дебати сторін у справі фрілансера проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Владислава Єсипенка відклали через відсутність у підконтрольного Кремлю Сімферопольського районного суду відповіді з військово-слідчого комітету про результати перевірки заяви підсудного щодо катувань з боку співробітників ФСБ.

Наступне засідання заплановане 21 січня.

Російський суд у Криму раніше продовжив арешт Владиславу Єсипенку до 18 березня 2022 року.