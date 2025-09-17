«Вясна»: в Білорусі на 170 помилуваних припадає 283 нових політв’язні

Правозахисники центру «Вясна» підрахували, що на місця 170 помилуваних політв’язнів прийшли 283 нових засуджених за політичними статтями Кримінального кодексу Білорусі.

З 18 січня в Білорусі відбулося дев’ять хвиль помилування політв’язнів. Загалом було звільнено 170 людей (хоча правозахисники не мають інформації про те, що всі вони були засуджені за «екстремістськими» статтями).

За той же період 283 особи були визнані політв’язнями. І це лише ті люди, про яких стало відомо правозахисникам.

Однак загальна кількість ув’язнених політв’язнів все ж зменшилася, оскільки за цей час частина людей були звільнені після повного відбуття терміну покарання. 18 січня, за даними сайту «Вясни», в Білорусі було 1218 політв’язнів, сьогодні їх 1181 (За даними ініціативи dissidentby, ці показники дорівнюють 1341 та 1317 відповідно).