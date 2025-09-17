Правозахисники визнали політичними в’язнями ще 17 білорусів

Представники білоруської правозахисної спільноти 17 вересня визнали політв’язнями та вимагають негайного звільнення 17 людей – Аліни Шевцової, Іллі Ходаса, Віталія Цинкеля, Віктора Турченика, Людмили Шрубок, Олени Жукової, Ольги Прокопчик, Наталії Кравчук, Лілії Юруц, Ірини Добринович, Леоніда Шпеця, Івана Замятіна, Олександра Воробея, Кирила Позняка, Романа Сороки, Олексія Друпова, Надії Ляшук.

Заяву про визнання нової групи політв’язнів підписали вісім правозахисних організацій.

За даними правозахисного центру «Вясна», наразі несправедливо ув’язнені 1168 людей, а за даними ініціативи dissidentby – 1308.

Правозахисники зазначають, що позбавлення волі та кримінальна відповідальність за різні форми протестної діяльності використовуються владою як інструмент для придушення громадянського та політичного опору, інакомислення та антивоєнних заяв. Кримінальний кодекс був значно посилений у 2021 році та доповнений новими злочинами, які влада використовує виключно з метою політичних репресій.