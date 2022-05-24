В Україні через масштабне вторгнення Росії загинули 234 дитини – ОГП

В Україні кількість дітей, загиблих внаслідок масштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, зросла до 234, поранених – понад 433, повідомляє 24 травня Офіс генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів. Три дні тому в ОГП повідомляли про 232 загиблих і понад 430 поранених неповнолітніх.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 146, Київській – 116, Харківській – 103, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у місті Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться у повідомленні.

Прокурори деталізували, що 22 травня в лікувальному закладі міста Дніпра померла 12-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення 7 травня внаслідок обстрілу військами РФ.



20 травня через артилерійський обстріл військами РФ селища Чкаловське Чугуївського району Харківської області отримав тяжкі тілесні ушкодження 16-річний хлопець, від яких помер, додали в ОГП.



«Стало відомо, що 8 квітня внаслідок обстрілу ворогом міста Лисичанська Сєвєродонецького району Луганської області отримали поранення двоє хлопчиків 11 та 13 років», – зауважили у відомстві.



Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на нині окупованих та звільнених територіях.

Крім того, в ОГП України повідомили, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджені 1848 закладів освіти: при цьому 173 з них зруйновані повністю.

Наразі Управління верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 8462 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3930 загиблих, із них – 257 дітей; 4532 поранених, із них – 394 дитини. Це дані від 24 лютого до півночі 22 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.