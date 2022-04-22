ОГП: до 386 зросла кількість дітей, поранених через війну

Кількість дітей, поранених через війну Росії проти України, зросла до 386 (напередодні повідомляли про 376), повідомили 22 квітня в Офісі генерального прокурора. Офіційні дані щодо загиблих дітей не змінилися відучора: 208.

При цьому в прокуратурі наголошують, що ці цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

«Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 120, Київській – 113, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 41, Луганській – 37, Запорізькій – 25, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 – зруйновано повністю.