Двоє військових поранені на Донбасі – штаб ООС

Двоє українських військових поранені на Донбасі 25 січня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, поранені перебувають у лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, іншого – тяжкий.

У пресцентрі ООС повідомили, що від початку доби з боку підтримуваних Росією сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню: біля Авдіївки, Мар’їнки, Широкиного, Пищевика.

Бойовики відкривали вогонь із автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17, йдеться в повідомленні.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – заявили у штабі ООС.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли станом на вечір 25 січня не повідомляли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.