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20 Серпень 2019, Київ 21:30
Новини | Події

Один військовий поранений на Донбасі 20 серпня – штаб ООС

За даними українських військових, від початку доби підтримувані Росією бойовики тричі обстрілювали позиції ЗСУ

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Один український військовий поранений внаслідок обстрілів на Донбасі 20 серпня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Його доправили до військового мобільного шпиталю, йдеться в повідомленні.

За даними українських військових, від початку доби підтримувані Росією бойовики тричі обстрілювали позиції ЗСУ: з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

/**/ /**/ /**/ Акція під посольством Росії в Україні «Путін, за Іловайськ відповіси». Київ, 29 серпня 2018 року
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У підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті і свої втрати за день на даний час не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Що Росія перекидає через кордон з Україною?
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Що Росія перекидає через кордон з Україною?

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Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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