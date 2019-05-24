Один український військовий поранений на Донбасі 23 травня – штаб

Один український військовий поранений на Донбасі 23 травня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Військові заявляють про 11 порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків 23 травня та про три обстріли 24 травня.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілах околиць Донецька, Ясинуватої, Горлівки та району Василівської насосної станції. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 23 травня.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.