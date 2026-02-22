Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 259 780 своїх військових, зокрема 890 осіб – за останню добу, такі дані вранці 22 лютого навів Генштаб ЗСУ.

Штаб повідомив свої дані про втрати РФ військової техніки:

11 694 танків (+9 – за останню добу)

24 069 бойових броньованих машин (+6)

37 470 артилерійських систем (+41)

1 652 реактивної системи залпового вогню (+1)

1 303 засобу протиповітряної оборони

435 літаків

348 гелікоптерів

142 113 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1 705)

4 314 крилатих ракет

29 кораблів і катерів

2 підводних човнів

79 500 автомобілів і автоцистерн (+205)

4 073 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Водночас російські журналісти на 20 лютого 2026 року встановили імена 186 102 російських військових, які загинули з початку повномасштабної війни з Україною. Ідентифікація відбувається на основі відкритих даних: некрологів, записів у соцмережах, оголошень про розшук зниклих безвісти.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи тих, хто був мобілізований, становить 55 тисяч», – сказав Зеленський. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.