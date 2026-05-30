Росія втратила за добу ще 1430 військових, два танки і 70 артсистем – Генштаб

Армія Росії втратила близько 1 430 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 травня.

За даними українського командування, втрати російських військ за час повномасштабної війни сягнули близько 1 362 500 людей особового складу.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

танків – 11 960 (+2 одиниці за минулу добу)

бойових броньованих машин – 24 643 (+7)

артилерійських систем – 42 930 (+70)

РСЗВ – 1 813 (+5)

засоби ППО – 1 398 (+1)

літаків – 436

гелікоптерів – 353

наземні робототехнічні комплекси – 1 500 (+4)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781)

крилаті ракети – 4 693 (+6)

кораблі / катери – 33

підводні човни – 2

автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483)

спеціальна техніка – 4 231 (+4)

22 травня президент України Володимир Зеленський також назвав втрати Росії на фронті, заявивши, що від початку 2026 року вони вже склали більше ніж 145 тисяч осіб, «зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців».

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.





Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.