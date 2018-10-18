Рятувальники розповіли про ліквідацію наслідків вибухів біля Ічні

Рятувальники вилучили 3 641 вибухонебезпечний предмет під час ліквідації наслідків вибухів на складі боєприпасів, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій зранку 18 жовтня.

«Перевірено та очищено від боєприпасів усі 39 населених пунктів, розташованих навколо арсеналу. Очищено 28 із 80 ділянок розмінування, 16-кілометрову зону забруднення зменшено до 10-кілометрової. Вилучено 3 641 вибухонебезпечний предмет (за добу – 1 352), відпрацьовано 265 повідомлень населення про виявлення боєприпасів», – розповіли в ДСНС.

На військових складах біля Ічні Чернігівської області в ніч на 9 жовтня почалися вибухи й пожежі. Результати цього не подолані досі. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.