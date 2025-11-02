У столиці Єгипту відкрили новий музей, який будували 20 років

У столиці Єгипту, Каїрі, відкрили новий музей, який будували поблизу пірамід Гізи протягом 20 років. Він отримав назву «Великого Єгипетського музею» (GEM), а на відкриття приїхали знаменитості, політики та королівські особи.

Відкриття стало завершенням понад двадцятирічного проєкту, що неодноразово затримувався через «Арабську весну», пандемію та війни в сусідніх державах. Прем’єр-міністр Мустафа Мадбулі назвав музей «подарунком Єгипту всьому світові» та символом цивілізації, якій понад 7 тисяч років.

Святкове дійство відбувалось біля фасаду музею: на величезному екрані транслювалися пам’ятки культури, лунала музика міжнародного оркестру, виступали єгипетські попзірки, а лазери, феєрверки та дрони створювали у небі рухомі ієрогліфи.

Президент Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що відкриттям музею країна «пише нову главу своєї сучасної історії».

Серед гостей були президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, прем’єр-міністри Нідерландів і Угорщини Дік Схооф та Віктор Орбан, президент Палестини Махмуд Аббас, президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Тшісекеді, а також наслідні принци Оману та Бахрейну.

Головна експозиція музею – повна колекція скарбів із гробниці фараона Тутанхамона: золота маска, трон, саркофаг та тисячі артефактів, знайдені у 1922 році. Вражає й статуя Рамзеса ІІ, яка раніше стояла на однойменній площі у центрі Каїра.

Комплекс стилізований під давньоєгипетський стиль, але не схожий на свого попередника – побудований у неокласичному стилі Єгипетський музей, який відкрили у Каїрі понад 100 років тому. За площею він дорівнював Ватикану, а його спорудження обійшлося в понад мільярд доларів.

Старий музей було розграбовано та частково знищено у 2011 році, коли у Єгипті повстали «Браття мусульмани». Багато експонатів було викрадено та продано у приватні руки.