Єлісєєв повідомив про звільнення з МЗС

Дипломат та колишній заступник голови Адміністрації президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв подав заяву на звільнення з Міністерства закордонних справ – про це він повідомив 8 листопада.

«Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипкар’єра», – йдеться в повідомленні Єлісєєва.

Водночас він не уточнив, які саме обставини спонукали його завершити роботу в МЗС.

«Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжнародного авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!» – заявив він.

Єлісєєв був представником України при Європейському Союзі з 2010 по 2015 рік. У липні 2015 його призначили заступником голови Адміністрації президента Порошенка. В травні 2019 року він пішов з цієї посади.

19 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Чалого з посади посла України у США. Згодом в інтерв’ю Радіо Свобода Чалий пояснив, що звільнився через розбіжність у підходах із чинною владою України.