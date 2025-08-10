Доступність посилання

Число постраждалих через удар по автовокзалу в Запоріжжі зросло до 19 – ОВА

Порятунок пораненого внаслідок російського удару по Запоріжжю, 10 серпня 2025 року
Порятунок пораненого внаслідок російського удару по Запоріжжю, 10 серпня 2025 року

До 19 зросло число поранених через атаку російських військових на Запоріжжя, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – наголосив він.

Раніше очільник Запорізької області повідомив про характер травм, які отримали люди.

«Множинні мінно-вибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини – таких поранень дістали люди, які перебували поруч автовокзалу, коли ворог завдав по ньому удару», – вказав Іван Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


