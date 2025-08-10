Число постраждалих через удар по автовокзалу в Запоріжжі зросло до 19 – ОВА

До 19 зросло число поранених через атаку російських військових на Запоріжжя, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – наголосив він.

Раніше очільник Запорізької області повідомив про характер травм, які отримали люди.

«Множинні мінно-вибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини – таких поранень дістали люди, які перебували поруч автовокзалу, коли ворог завдав по ньому удару», – вказав Іван Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



