Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджений магазин, п’ятеро постраждалих – Федоров

Ввечері у суботу, 22 листопада, сили РФ атакували Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За його словами, в обласному центрі внаслідок обстрілу пошкоджено магазин та прилеглі будинки.

«Щонайменше 5 людей постраждали внаслідок російської атаки по Запоріжжю», – повідомив голова ОВА.

За даними Федорова, всім постраждалим надається допомога.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



