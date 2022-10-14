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На засіданні Ставки обговорили ймовірні дії Росії найближчим часом – Зеленський

За словами Володимира Зеленського, учасники засідання також працювали над удосконаленням схеми постачання боєприпасів та підготовкою армії до зимового періоду

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання чергової Ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил у п’ятницю.

«Розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії агресора в найближчий час. Запланували наступні кроки зі звільнення українських земель», – звітував він.

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Крім того, за словами Зеленського, учасники засідання працювали над удосконаленням схеми постачання боєприпасів та підготовкою армії до зимового періоду.

Засідання також стосувалося врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

В умовах воєнного стану засідання Ставки проводять регулярно.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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