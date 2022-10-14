На засіданні Ставки обговорили ймовірні дії Росії найближчим часом – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання чергової Ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил у п’ятницю.

«Розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії агресора в найближчий час. Запланували наступні кроки зі звільнення українських земель», – звітував він.

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Крім того, за словами Зеленського, учасники засідання працювали над удосконаленням схеми постачання боєприпасів та підготовкою армії до зимового періоду.

Засідання також стосувалося врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

В умовах воєнного стану засідання Ставки проводять регулярно.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.