«Готуємось до напруженого тижня дипломатії»: Зеленський – про візит до США і зустріч з Трампом

Україна готується до «дуже напруженого» тижня дипломатії, графік включатиме зустрічі із майже 20 лідерами світу, повідомив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні 21 вересня.

Глава держави наголосив, що «Україна зможе багато чого зробили, якщо партнери будуть чути і підтримувати наші пропозиції, які реально наближають закінчення війни».

«Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН - різні заходи, зустрічі. Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів», – заявив президент.

Зеленський каже, що перші зустрічі відбудуться вже у понеділок, 22 вересня. Також на наступному тижні запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Також президент знову анонсував саміт щодо повернення українських дітей і наголосив, що «важливо, щоб цей тиждень налаштував світ на сильні дії».

«Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме», – сказав Зеленський.

9 вересня відкрилася вісімдесята сесія Генеральної Асамблеї ООН. Під час тижня високого рівня Генасамблеї 23-29 вересня до Нью-Йорка приїдуть лідери глав держав та урядів.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо припустив, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться із Зеленським наступного тижня.

Востаннє президенти України та США мали зустріч 18 серпня. Тоді вони та деякі європейські лідери зустрілися у Білому домі після саміту Трампа з Путіним на Алясці.



