Зеленський відвідав пункт управління корпусу «Азов» на Добропільському напрямку

Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов», який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку.

За повідомленням, оприлюдненим удень 4 листопада, глава держави обговорив з бійцями ситуацію на передовій та вручив державні нагороди.

«Заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ «Азов» та інших», – зазначив Зеленський у повідомленні на фейсбуці.

Українські військові нині ведуть важкі оборонні бої в районі Покровська. На цьому напрямку у серпні-вересні російські сили спробували здійснити прорив на північ, до міста Добропілля, щоб ускладнити українську оборону на Покровському напрямку і відрізати угруповання в Покровську від основних сил ЗСУ. Прорив до Добропілля українським військовим вдалося нейтралізувати, а згодом ліквідувати значну кількість російських підрозділів, які опинилися відрізаними від постачання та поповнення.



