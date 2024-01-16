Зеленський на зустрічі з фінансовими фондами заявив про необхідність «змішаного фінансування» для відбудови України

У швейцарському Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із найбільшими фінансовими фондами світу, повідомила його пресслужба.

За повідомленням, голова держави відзначив важливість залучення приватного капіталу до проєктів з відбудови України і наголосив, що під час війни важливо розробити й запровадити механізми змішаного фінансування, що поєднує приватний і державний капітал.

«Саме тут ми бачимо вашу безпосередню роль просто зараз. Я знаю, що ви активно співпрацюєте з нашою командою. З нетерпінням чекаю конкретного результату», – сказав Зеленський. Він також висловив сподівання, що світові фінансові фонди допоможуть залучити в українську економіку велику кількість світових інвесторів і корпорацій.

Читайте також: «Є прогрес» – Пенні Пріцкер про конфіскацію російських активів на відбудову України

За даними Офісу президента, у зустрічі, зокрема, брали участь: головний виконавчий директор компанії JP Morgan Chase Джеймс Даймон, головна виконавча директорка JP Morgan Asset & Wealth Management Мepi Ердоес, керівник департаменту з питань ринків капіталу JP Morgan Стефан Вейлер, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, віцеголова BlackRock Філіп Гільдебранд, засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рeй Даліо, співзасновник і співголова приватної інвестиційної компанії The Carlyle Group Девід Рубінштейн, засновник і власник компанії Dell Майкл Делл, керівник інвестиційної компанії Blackstone Group Стівен Шварцман, австралійський підприємець Ендрю Форрест, засновник компанії ArcelorMittal Лакшмі Міттал.

Цього тижня в Давосі проходить засідання Всесвітнього економічного форуму. Організатори анонсували на 16 січня виступ президента України Володимира Зеленського. Він прибув до Швейцарії з робочим візитом.

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час свого візиьу до Києва 12 січня заявила, що для того, щоб Україна завершила своє відновлення і змогла бути процвітаючою країною, яка реалізує свій потенціал, «нам і Україні потрібні інвестиції приватного сектору, а це означає, що Україна має рішуче викорінити корупцію».

У січні президент України Володимир Зеленський оцінив загальну вартість активів Росії за її кордонами у близько 300 мільярдів доларів і закликав використати ці кошти на підтримку України.

За даними Світового банку, на повоєнне відновлення України буде потрібно щонайменше 411 мільярдів доларів.