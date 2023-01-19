Зеленський про Путіна: «не до кінця розумію, чи він живий»

Президент України Володимир Зеленський на Українському сніданку в Давосі заявив, що сьогодні незрозуміло, із ким у Росії й про що вести переговори.

«Я не до кінця розумію, чи він (президент РФ – ред.) живий. Чи це він ухвалює рішення, чи хтось, якесь коло осіб. У мене немає інформації. Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення в іншу державу. Я не зовсім розумію, із ким ми маємо справу», – цитує його слова пресслужба голови держави.

«Мені здається, спочатку Росія повинна знайти когось, а потім щось запропонувати», – наголосив президент.

Він також додав, що іноземні країни-партнери не повинні вагатися з наданням військової допомоги Україні та не мають оглядатися в цьому питанні на інших.

«Не може бути сегментованої допомоги чи вибірковості щодо зміцнення нашої армії. Потрібні всі сили, тому що ми боремося проти тиранії», – сказав Зеленський.

За його словами, передусім Україна потребує від партнерів систем протиповітряної оборони для захисту цивільних об’єктів та об’єктів енергетичної інфраструктури від атак російських ракет і дронів.

Зеленський також заявив, що захисники України мають отримати озброєння, яке може працювати на більшу відстань і дасть Збройним силам змогу просуватися на полі бою далі.

«Хочете допомогти – допоможіть. Без діалогу. Просто допоможіть», – сказав голова держави і додав, що Україна налаштована звільнити всі окуповані території, включно з Кримом.