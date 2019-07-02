Зеленський повторно просить Раду звільнити Луценка та Клімкіна

Президент України Володимир Зеленський повторно просить Верховну Раду звільнити генерального прокурора Юрія Луценка та голову МЗС Павла Клімкіна, а також призначити міністром закордонних справ Вадима Пристайка. Про це повідомили у офісі президента.

Зазначається, що відповідні подання Зеленський вніс на розгляд парламенту 11 червня.

«З огляду на зазначене та відповідно до положень пунктів 12, 25 частини першої статті 85, пунктів 10, 11 частини першої статті 106 Конституції України прошу невідкладно розглянути вказані питання», – мовиться в листі до парламенту від 1 липня.

11 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Павла Клімкіна з посади голови МЗС і ще одне – про призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Верховна Рада не підтримала обидві постанови з таким рішенням – від парламентського комітету із закордонних справ та президента Зеленського.