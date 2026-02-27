Зеленський в розмові з Рютте: готовність РФ закінчити війну «багато в чому залежить від Америки»

Президент Володимир Зеленський провів розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте – про це він заявив увечері 27 лютого.

За його словами, він розповів про зустрічі української команди з американською стороною та підготовку тристороннього формату переговорів.

«Важливо, що ми щиро хочемо закінчити цю війну та все для цього робимо, і багато в чому саме від Америки залежить, чи буде Росія готова закінчити війну», – прокоментував голова держави.

Він подякував генеральному секретарю НАТО за підтримку та додав, що сторони продовжать «і надалі координуватися».

Рютте наразі не коментував розмову публічно.





Напередодні в Женеві завершився ще один раунд переговорів між українською та американською сторонами. За їхніми підсумками президент Володимир Зеленський висловив припущення, що наступна тристороння зустріч делегацій України, Росії та США може відбутися на початку березня в Абу-Дабі.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.



