Голова Єврокомісії оцінила шлях України до членства в ЄС та контрнаступ ЗСУ

Україна має значні успіхи на шляху до набуття членства в Європейському союзі, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва 15 вересня.

«Перш за все хочу сказати, що процес приєднанння просувається добре. Це вражаюче, бачити швидкість, рішучість, з якими ви просуваєтесь. І, як ви знаєте, ми підтримуємо це, як можемо. І не кажу вам пришвидшувати процес, тому що ви і так зробили його швидким. Це дуже добре», – наголосила вона.

Окрім того, президентка Єврокомісії високо оцінила контрнаступ Збройних сил України на Харківщині.

«Я б хотіла привітати вас із вашими військовими успіхами. Я знаю, що має бути їхнє посилення, але не можу не відзначити хоробрість ЗСУ. І цей успіх надихнув не лише українців, але й іноземних друзів України», – зазначила фон дер Ляєн.

14 вересня голова Єврокомісії заявила, що Брюссель має намір працювати з Києвом над безперешкодним допуском України на внутрішній європейський ринок. Також фон дер Ляєн повідомила, що невдовзі Україна приєднається до зони роумінгу Європейського союзу.

Виступаючи зі своєю щорічною промовою перед європарламентарями 14 вересня в Страсбурзі, фон дер Ляєн наголосила, що солідарність Євросоюзу з Україною є «непохитною» і має залишатися такою.