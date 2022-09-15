Війська РФ за добу здійснили 5 ракетних, 5 авіаційних і 23 обстріли з систем реактивної артилерії – Генштаб

Російські війська за поточну добу завдали п’ять ракетних, п’ять авіаційних ударів і здійснив 23 обстріли із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України», – наголошують у Генштабі.

За даними командування, від авіаційних, ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів України. Це, зокрема, Кривій Ріг, Нікополь, Білогірка, Мар’їнка, Ольгівське, Оскіл, Миколаїв, Очаків, Любомирівка, Гуляйполе та Мирне.

14 вересня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові за п’ять днів контрнаступу на Харківщині просунулися на 110 кілометрів, і на сьогодні майже вся область деокупована.

У Міноборони 14 вересня повідомили, що за тиждень ЗСУ вдалося звільнити на Харківщині близько 8500 квадратних кілометрів територій.

13 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося». Водночас він наголосив, що тепер звільнені території мають бути захищені від можливого повторного наступу з боку Росії. За його словами, російські сили можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться занадто далеко.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначив, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.