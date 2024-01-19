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Зеленський подякував ОАЕ за сприяння в обміні полоненими

Президент Обʼєднаних Арабських Еміратів шейх Мухаммад бін Заїд аль Нагаян
Президент Обʼєднаних Арабських Еміратів шейх Мухаммад бін Заїд аль Нагаян

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерові Обʼєднаних Арабських Еміратів шейху Мухаммаду бін Заїду аль Нагаяну за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та за сприяння в обміні полоненими. Про це сам Зеленський за підсумками телефонної розмови повідомив 19 січня.

«Повернення людей додому – пріоритет для України, тому розраховуємо на подальшу активну роль Еміратів. Україна також вдячна за гуманітарну допомогу. Минулого тижня ми отримали велику партію – понад півтори тисячі – генераторів. За умов російського повітряного терору така допомога критична», – написав глава держави в телеграмі.

За словами Зеленського, в розмові також ішлося про «можливість довготривалої фінансової підтримки з боку ОАЕ, а також взаємодію в реалізації формули миру».

Україна і Росія 3 січня повідомили про перший за близько пів року великий обмін полоненими. Київ зміг повернути 230 військових і цивільних.

Досі найбільшим одночасним обміном військовополоненими був обмін 215 захисників, які були звільнені 22 вересня 2022 року.

Тим часом, Міноборони Росії повідомило, що 3 січня повернуло 248 російських військовослужбовців, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова уточнила, що 75 російських військовослужбовців повернули без обміну. Російська агенція РИА «Новости» з посиланням на джерело повідомила, що цих військовослужбовців Україна повернула як «компенсацію» за повернення у липні минулого року п’ятьох українських командирів, які керували обороною «Азовсталі», в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.

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