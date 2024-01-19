Зеленський подякував ОАЕ за сприяння в обміні полоненими

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерові Обʼєднаних Арабських Еміратів шейху Мухаммаду бін Заїду аль Нагаяну за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та за сприяння в обміні полоненими. Про це сам Зеленський за підсумками телефонної розмови повідомив 19 січня.

«Повернення людей додому – пріоритет для України, тому розраховуємо на подальшу активну роль Еміратів. Україна також вдячна за гуманітарну допомогу. Минулого тижня ми отримали велику партію – понад півтори тисячі – генераторів. За умов російського повітряного терору така допомога критична», – написав глава держави в телеграмі.

За словами Зеленського, в розмові також ішлося про «можливість довготривалої фінансової підтримки з боку ОАЕ, а також взаємодію в реалізації формули миру».

Україна і Росія 3 січня повідомили про перший за близько пів року великий обмін полоненими. Київ зміг повернути 230 військових і цивільних.

Досі найбільшим одночасним обміном військовополоненими був обмін 215 захисників, які були звільнені 22 вересня 2022 року.

Тим часом, Міноборони Росії повідомило, що 3 січня повернуло 248 російських військовослужбовців, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова уточнила, що 75 російських військовослужбовців повернули без обміну. Російська агенція РИА «Новости» з посиланням на джерело повідомила, що цих військовослужбовців Україна повернула як «компенсацію» за повернення у липні минулого року п’ятьох українських командирів, які керували обороною «Азовсталі», в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.