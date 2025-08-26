Зеленський обговорив з військовими потреби в додатковому постачанні на Донеччині та Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими, у ході якої обговорювалися ситуація на фронті та в прикордонні, створення резервів і робота з партнерами щодо безпекових гарантій. Про це він повідомив у телеграмі.

За його словами, серед іншого, обговорили потреби в додатковому постачанні для напрямків на Донеччині та Запоріжжі.

«Також була доповідь про роботу з усіма партнерами в рамках коаліції охочих: Європа, Сполучені Штати, інші партнери. Протягом тижня ще будуть відповідні зустрічі й робочі контакти. Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом», – написав він.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), військове командування Росії, ймовірно, відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині після того, як російська тактика інфільтрації, схоже, не допомогла створити стійкі позиції в межах цього прориву.

Зокрема, аналітики звернули увагу на зменшення в останні дні кількості повідомлень російських воєнних блогерів про прорив поблизу Добропілля. Натомість вони знову зосередилися на активності на північ, схід і південний захід від Покровська.







