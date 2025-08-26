Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Зеленський обговорив з військовими потреби в додатковому постачанні на Донеччині та Запоріжжі

Зеленський також зазначив, що оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом. Архівне фото
Зеленський також зазначив, що оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом. Архівне фото

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими, у ході якої обговорювалися ситуація на фронті та в прикордонні, створення резервів і робота з партнерами щодо безпекових гарантій. Про це він повідомив у телеграмі.

За його словами, серед іншого, обговорили потреби в додатковому постачанні для напрямків на Донеччині та Запоріжжі.

«Також була доповідь про роботу з усіма партнерами в рамках коаліції охочих: Європа, Сполучені Штати, інші партнери. Протягом тижня ще будуть відповідні зустрічі й робочі контакти. Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом», – написав він.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), військове командування Росії, ймовірно, відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині після того, як російська тактика інфільтрації, схоже, не допомогла створити стійкі позиції в межах цього прориву.

Зокрема, аналітики звернули увагу на зменшення в останні дні кількості повідомлень російських воєнних блогерів про прорив поблизу Добропілля. Натомість вони знову зосередилися на активності на північ, схід і південний захід від Покровська.



Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG