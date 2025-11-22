Зеленський поспілкувався зі Стармером: йшлося про мирний план і зустріч у Швейцарії

У суботу, 22 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Український лідер у телеграмі уточнив, що йшлося про нюанси дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу.

Відомо, що лідери домовилися й надалі координувати подальші кроки. Зеленський подякував усьому британському суспільству за підтримку.

«Завтра у Швейцарії працюватимуть радники – представники України, Сполучених Штатів Америки та формату E3, а саме: Британії, Франції та Німеччини», – наголосив президент.

За словами Зеленського, абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись.

«Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення», – акцентував глава держави.

Мирний план, підготовлений в адміністрації президента США Дональда Трампа, серед іншого пропонує Україні фактично здати Донбас і скоротити чисельність ЗСУ вдвічі.

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників. Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить сильний тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план у найближчі кілька днів, повідомляла Financial Times із посиланням на джерела.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану та повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ та Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це призвело до гідного закінчення війни».

Кремль готовий вести переговори про завершення війни з Україною, але поки що жодного мирного плану не обговорює, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.