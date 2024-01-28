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«Україна стане ще сильнішою»: Зеленський про плани на наступний тиждень

За підсумками наступного тижня Україна «стане ще сильнішою», зазначив президент Володимир Зеленський
За підсумками наступного тижня Україна «стане ще сильнішою», зазначив президент Володимир Зеленський

За підсумками наступного тижня «Україна стане ще сильнішою», зазначив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні 28 січня.

«На новий тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. І те, що стосується позицій у Європі – у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій – тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів», – каже глава держави.

За словами Зеленського, «важливо, щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів і техніки».

Зеленський також подякував усім, хто допомагає Україні, аби «домовленості працювали, а стійкість наших воїнів базувалась на стійкості наших партнерів».

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

Київ отримав від союзників обіцянки передати сучасні винищувачі F-16. Нині українські льотчики проходять навчання на F-16. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.

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