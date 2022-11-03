Сім суден з українським продовольством вийшли з Чорноморських портів 3 листопада – Мінінфраструктури

3 листопада з портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» вийшли сім суден із 290 тисячами тонн української агропродукції до країн Азії та Європи, повідомило Міністерство інфраструктури України.

«Серед них ESENTEPE з 29 тисячами тонн насіння соняшника до Оману та KEY KNIGHT з 67 тисячами тонн кукурудзи для Китаю», – йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, від 1 серпня 430 суден експортували 10 мільйонів тонн українського продовольства до 43 країн Африки, Азії та Європи.

В уряді додали, що в жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40%, «якби Росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі».

29 жовтня Росія заявила про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення пояснили нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому Москва звинуватила Київ.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри припинення участі Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.

Але вже 2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором. За повідомленням, Росія нібито отримала від України гарантії, які «видаються достатніми», щоб відновити виконання угоди.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.

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