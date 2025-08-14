Повітряні сили ЗСУ: під час нічної атаки РФ 21 БпЛА влучив у 12 локаціях

Українські військові знешкодили 24 дрони, якими вночі РФ атакувала Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

Військові зафіксували влучання 21 БпЛА на 12 локаціях.



За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 14 серпня армія РФ атакувала двома зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області, 45 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ.



Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами – Сумщину.



За даними місцевої влади, пізно ввечері 13 серпня сили РФ завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади на Сумщині – постраждали 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік.

Читайте також: Росія у 2025 році планує випустити 79 тисяч «Шахедів» – ГУР

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер