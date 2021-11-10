Бойовики протягом доби тричі порушували режим тиші – штаб

Російські гібридні війська тричі протягом доби 10 листопада порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Один із обстрілів, за даними штабу, здійснювався зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

«В районі населеного пункту Причепилівка противник вів обстріл з мінометів калібру 82 міліметри. Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. В бік Широкиного російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, а також із стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав. Вони відповідали на обстріли, «не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.