У штабі ООС зафіксували 12 порушень бойовиками режиму вогню від початку доби

Російські гібридні війська 12 разів порушили режим припинення вогню протягом дня 11 листопада, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

При цьому три обстріли, за даними командування ООС, велися із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За зведенням, бойовики застосовували, поміж іншого, артилерію калібру 122 міліметри, міномети, протитанковий ракетний комплекс, великокаліберні кулемети, гранатомети, безпілотні летальні апарати.

Порушення режиму тиші фіксували, зокрема, біля Мар’їнки, Новозванівки, Зайцевого, Троїцького, Гнутового, Луганського.

«В напрямку Широкине обстріл вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В бік Кримського ворог застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення», – йдеться в зведенні.

У штабі додають, що внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав, вони відкривали вогонь у відповідь із дотриманням Мінських домовленостей.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.